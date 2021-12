Pensioni: Tridico (Inps), importi più elevati già da inizio gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno nuovo porterà un regalo ai pensionati: un assegno più pesante. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, in una intervista a "La Stampa" conferma: "Ci sarà un adeguamento pari all'1,7 per cento lordo dell'importo dell'assegno mensile, una rivalutazione piena che non accadeva da anni e che è stata attivata in modo tempestivo per far arrivare l'integrazione alle persone il prima possibile". Tridico è soddisfatto del via libera dell'Europa al salario minimo: "Vorrei che il 2022 fosse l'anno del salario minimo, che favorirebbe soprattutto donne e giovani, e di forti politiche per le donne, nella legalità contributiva, che è la vera leva per la sostenibilità del sistema previdenziale, a beneficio anche delle pensioni future". Ora tocca alla politica. "Il fenomeno del dumping salariale e dei working poor, già evidente prima, si è acuito con la pandemia e ora rischia di creare ulteriori povertà. Inoltre è aumentata la soglia del salario di riserva dei lavoratori, soprattutto nei servizi in generale e nella cura delle persone, dove va riparametrata la dignità del compenso". (segue) (Res)