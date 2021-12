Pensioni: Tridico (Inps), importi più elevati già da inizio gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo trascurato per troppo tempo il fenomeno, - continua il presidente - ed è in questi ambiti che la politica deve esprimere le scelte di strategia economica e la sua visione democratica. Un salario minimo non è in contraddizione con una legge sulla rappresentanza, che peraltro sembra ancora lontana dal veder la luce". L'occupazione in Italia è ripartita, ma non quella femminile. "Penso che a fianco di politiche di decontribuzione, per le quali nel 2021 l'Inps ha speso 24 miliardi di euro, si devono attivare politiche di conciliazione lavoro-famiglia come congedi, obbligatori anche per i papà, asili nido, smart working, riduzione dei tempi di lavoro. Nei paesi d'Europa dove si sono favorite politiche per l'occupazione femminile sono aumentate sia l'occupazione che la produttività. Si tratta di far convergere l'approccio culturale al lavoro femminile e i sistemi di pari opportunità sul posto di lavoro". "Penso ad esempio - conclude Tridico - a una certificazione di qualità dei contratti che praticano le pari opportunità e riducano gap salariali e di genere. Il 2022 spero sia l'anno della svolta". (Res)