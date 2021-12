Quirinale: Renzi, l'arbitro si sceglie insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una intervista a "La Stampa" spiega che "il Pd dovrebbe provare a vincere le elezioni prendendo la guida del Polo riformista come abbiamo fatto nel 2014 ottenendo il 41 per cento. Oggi mi pare che si stiano accontentando della metà di quei voti. E che stiano rincorrendo le stelle cadenti del grillismo". "Loro - aggiunge l'ex premier - vedono i sondaggi sulla popolarità di Conte e si emozionano: quando si voterà, vedremo quanto queste emozioni si trasformeranno in voti. La stessa scelta di tirar fuori la candidatura di Conte dimostra che sono confusi, ma ce ne eravamo già accorti sullo Zan". Renzi intanto sta organizzando un blocco di centro. E guarda alla partita del Colle: "Sono due partite separate. Sul Colle io sono per dialogare da Meloni e Salvini, fino ai grillini dissidenti: l'arbitro si sceglie insieme. Alle elezioni questo polo riformista dovrà trovare rappresentanza. Il popolo del buon senso deve farsi polo politico. Non è facile, io darò una mano in spirito di squadra e di servizio". Per quanto riguarda l'elezione del capo dello Stato, non sembra pronto a garantire che non farà patti con Lega, FdI e Berlusconi, senza Pd, 5s e Leu: "Ma su. A questo fantascenario non crede nessuno. Serve solo agli spin doctor del Pd per minacciarci una volta al giorno di buttarci fuori dalla coalizione. Ormai ci espellono una volta alla settimana. Ma il problema lo risolviamo alla radice: se imbarcano i grillini ce ne andiamo noi. Voglio vederli i militanti delle feste dell'Unità sostenere che la Taverna è più di sinistra della Bellanova". (segue) (Res)