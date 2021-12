Spagna: Escal (Acs) chiederà risarcimento per smantellamento impianto gas Castor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'assoluzione la scorsa settimana di due suoi ex dirigenti accusati di disastro ambientale per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio di gas Castor, Escal Ugs (controllata al 66,7 per cento dal gruppo di costruzioni Acs) ha deciso di presentare un ricorso ricorso contenzioso-amministrativo contro la decisione del ministero della Transizione ecologica spagnolo di disporre lo smantellamento dell'impianto. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Escal Ugs rivendica la mancata riscossione dei profitti della concessione trentennale con un tasso di interesse sul suo investimento (di quasi 1,5 miliardi di euro) del 5 per cento all'anno, oltre ai costi di gestione e manutenzione. L'impianto di stoccaggio del gas era entrato in funzione nel luglio 2012, ma un anno dopo le iniezioni avevano iniziato a causare movimenti sismici portando a un arresto delle operazioni nel settembre 2013. È poi iniziata una battaglia legale multipla per il risarcimento, lo smantellamento e la possibile responsabilità penale dei responsabili dell'impianto che sono stati assolti dal Tribunale provinciale di Castellon Corte il 30 novembre scorso dalle accuse di delitti contro l'ambiente e le risorse naturali. Alla luce di questa decisione e del contenuto della stessa nella quale si evidenzia che sebbene ci sia stata una "correlazione temporale" tra gli eventi microsismici e il riempimento del magazzino, "non c'è prova di causalità", Escal ritiene la decisione di chiudere l'impianto di stoccaggio "affrettata e senza giustificazioni tecniche o scientifiche".. (Spm)