Perù: partito Perù Libre annuncia voto contro mozione di impeachment a Castillo (2)

- Per essere discussa e votata in seduta, la mozione "per incapacità mentale" presentata due settimane fa dalla deputata Patricia Chirinos del partito di destra Avanza Pais, dovrà ad ogni modo essere ammessa martedì con il voto favorevole di almeno 52 parlamentari su 130, cifra equivalente al 40 per cento dei seggi. In caso l'iniziativa superasse questo scoglio, il parlamento dovrebbe fissare una data per il dibattito sulla sfiducia al quale lo stesso capo di Stato sarà chiamato a partecipare in presenza di un avvocato difensore. Il presidente Castillo ha commentato l'iniziativa dell'opposizione sottolineando che si tratta di "uno scontro inutile che danneggia il paese". (segue) (Brb)