Cile: violenze in Araucania, Camera deputati approva quinta proroga stato di eccezione costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Cile ha approvato lunedì in prima lettura una nuova proroga dello stato di eccezione costituzionale nelle regioni dell'Araucania e del Bio Bio. La misura, richiesta dall'esecutivo del presidente Sebastian Pinera, dovrà passare adesso all'esame del Senato dove si prevede che verrà approvata martedì. La quinta proroga, che entrerebbe in vigore a partire dal 13 dicembre per una durata sempre di 15 giorni, permetterà lo spiegamento delle Forze armate in appoggio a quelle di Sicurezza con l'obiettivo, afferma il governo, di fare fronte alle persistenti violenze che attraversano il territorio dove operano gruppi armati presumibilmente legati alle rivendicazioni ancestrali della comunità indigena mapuche. (segue) (Abu)