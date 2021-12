Cile: violenze in Araucania, Camera deputati approva quinta proroga stato di eccezione costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Sebastian Pinera aveva chiesto la settimana scorsa al parlamento di approvare una ulteriore proroga dello stato di "eccezione costituzionale" in vigore dall'11 ottobre affermando la necessità di proseguire nell'azione di ripristino del controllo di un territorio nel quale, si sostiene, operano oltre a "gruppi terroristi" anche organizzazioni criminali legate al traffico di droga. "All'inizio molti ci dicevano che quello che stavamo facendo era militarizzare la zona ma noi sosteniamo sempre di volerci prendere cura delle persone. Ci è stato detto molte volte che le persone avrebbero perso le loro libertà ma, ad oggi, i capi della difesa di entrambe le regioni non hanno utilizzato nessuno strumento aggiuntivo", ha affermato il ministro dell'Interno, Rodrigo Delgado. Secondo Delgado, nel contesto dello stato di eccezione sono diminuite del 42 per cento le azioni violente, e dell'82 per cento le usurpazioni. (segue) (Abu)