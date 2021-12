Cina: Olimpiadi Pechino, la Nuova Zelanda non invierà rappresentanti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova Zelanda non invierà alcun rappresentante diplomatico a livello ministeriale alle Olimpiadi invernali di Pechino, in programma il prossimo febbraio. Lo ha annunciato il vicepremier neozelandese, Grant Robertson, poche ore dopo l'annuncio del boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi da parte degli Stati Uniti. Robertson ha formalmente giustificato la decisione menzionando la variante Omicron del coronavirus; la tempistica dell'annuncio sembra però collegare l'iniziativa a quella degli Stati Uniti, che hanno deciso di non inviare rappresentanti ufficiali alle Olimpiadi in segno di condanna per le "atrocità" commesse da Pechino sul fronte dei diritti umani. (segue) (Res)