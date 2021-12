Giappone: nucleare, Onu adotta risoluzione di Tokyo per il 28mo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato ieri, 6 dicembre, l'annuale bozza di risoluzione presentata dal Giappone contenente la richiesta di una eliminazione totale degli arsenali nucleari globali. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che l'Assemblea generale ha approvato le proposte di risoluzione sulla denuclearizzazione presentate dal Giappone per 28 anni consecutivi. Il documento è stato sostenuto da 158 Paesi, otto in più dello scorso anno; quattro Paesi hanno votato contro e 27 si sono astenuti. Il testo non fa menzione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari entrato in vigore lo scorso gennaio, cui il Giappone non ha aderito in considerazione degli Stati Uniti, da cui Tokyo dipende per la propria difesa strategica. (Git)