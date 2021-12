Imprese: Toyota realizzerà il suo primo stabilimento di batterie per auto negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. ha annunciato nei giorni scorsi che il suo output globale è calato del 25,8 per cento su base annua nel mese di ottobre, a 627.475 veicoli. Quello registrato ad ottobre è il terzo calo mensile consecutivo, in un contesto segnato da gravi difficoltà nell'accesso alle forniture. Il rinvio delle consegne si è riflesso in un calo delle vendite globali per il costruttore di auto giapponese: meno 20,1 per cento, a 677.564 unità. Toyota e altri costruttori d'auto sono stati costretti a ridurre la produzione a causa della penuria di microchip e altre componenti dovuta alla chiusura di stabilimenti produttivi nel Sud-est asiatico. (segue) (Nys)