Usa: Elon Musk contesta il "folle" aumento della spesa pubblica (2)

- Il fondatore di Tesla, azienda che per anni ha usufruito di incentivi pubblici miliardari all'elettromobilità, ha criticato anche questi ultimi, e in particolare le disposizioni della nuova legge sulle infrastrutture che sussidia la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica per auto elettriche nel Paese: "Non c'era alcun bisogno di sussidiare una rete di ricarica. Eliminate quel programma. Eliminatelo. Vi sto letteralmente chiedendo di eliminare degli incentivi", ha detto Musk. "In generale, credo che il governo dovrebbe levarsi dai piedi e smettere di provare a indirizzare il progresso". Il miliardario ha infine menzionato le infrastrutture che a suo dire avrebbero maggior bisogno di interventi di sviluppo: gli aeroporti, autostrade a due piani e un sistema di gallerie per veicoli a zero emissioni; Musk ha però sottolineato di non scorgere "alcuno sforzo in queste direzioni". Il piano di spesa per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari è stato varato da Biden il 15 novembre scorso, dopo mesi di dibattiti al Congresso in merito ai contenuti. (Nys)