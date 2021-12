Brasile: autorità regolazione mercato apre indagine su Petrobras dopo intervista Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione valori mobiliari del Brasile (Cvm), ente di regolazione del mercato brasiliano, ha aperto un processo amministrativo a carico della compagnia energetica statale Petrobras. Lo riferisce la stessa Cvm, senza entrare nel merito del procedimento. Il caso riguarda la presunta divulgazione di informazioni privilegiate. La decisione della commissione arriva infatti a 24 ore dalle dichiarazioni del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che domenica, nel corso di una intervista con "Poder360" ha annunciato che la Petrobras avrebbe già questa settimana ridotto il prezzo dei carburanti. La compagnia petrolifera, dal canto suo, ha immediatamente smentito le parole del presidente, affermando di "non anticipare decisioni riguardo la modifica dei prezzi" a nessuno, sottolineando che "in relazione alle notizie pubblicate sui media in merito alle aspettative di nuovi adeguamenti dei prezzi dei carburanti, si chiarisce che gli adeguamenti dei prezzi dei prodotti sono effettuati nel normale svolgimento della propria attività e seguono le sue attuali politiche commerciali". (segue) (Brb)