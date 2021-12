Usa: dipartimento di Giustizia fa causa a Texas per piano riorganizzazione distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) ha citato in giudizio il Texas per il nuovo piano di riorganizzazione dei distretti dello Stato, sostenendo che la nuova mappa delle amministrazioni locali “mina illegalmente il diritto di voto delle minoranze”. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, precisando che funzionari del Doj hanno affermato che mentre il numero di elettori latini e neri in Texas è cresciuto in modo significativo nell'ultimo decennio, la nuova mappa dello Stato diluisce la forza di voto delle minoranze in violazione della legge federale. "Esperti del diritto di voto del dipartimento hanno valutato i nuovi piani di riorganizzazione del Texas e hanno stabilito che violano il Voting Rights Act", ha detto il procuratore generale Merrick Garland in una conferenza stampa. La sfida legale arriva dopo che il governatore del Texas Greg Abbott ha firmato ad ottobre la legge che riorganizza i distretti, un’iniziativa che - secondo alcuni osservatori e secondo il dipartimento stesso - dà ai repubblicani un ingiusto vantaggio di parte. La Corte Suprema ha rimarcato che la pratica di tracciare mappe distrettuali congressuali e legislative manipolate per vantaggio politico non è esaminabile dai tribunali federali. Ma i piani di riorganizzazione che danneggiano in modo sproporzionato i gruppi di minoranza rimangono illegali ai sensi del Voting Rights Act del 1965. La questione relativa ai distretti elettorali si aggiunge ad una lunga serie di leggi approvate negli Stati a guida repubblicana, considerate restrittive del diritto di voto, contro le quali anche l’amministrazione del presidente Joe Biden ha cercato di intervenire.(Nys)