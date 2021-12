Brasile: governo autorizza sette progetti di estrazione dell'oro in aree indigene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza istituzionale del Brasile, Augusto Heleno, ha autorizzato l'avanzamento di sette progetti di esplorazione per l’estrazione dell'oro in una regione protetta dell'Amazzonia. Lo riferisce un'inchiesta giornalistica del quotidiano "Folha de Sao Paulo". Le aree di esplorazione si concentrano nella regione di Sao Gabriel da Cachoeira (nello stato di Amazzonia), un'area conosciuta anche come "Cabeça do Cachorro", al confine tra Brasile, Colombia e Venezuela. Secondo "Folha" la città di Sao Gabriel da Cachoeira è considerata "la più indigena" del paese dato che convivono nel municipio 23 gruppi etnici indigeni differenti. La regione di Cabeça do Cachorro è una delle ultime frontiere senza attività di deforestazione, essendo stato fino ad oggi uno dei luoghi più preservati della foresta pluviale amazzonica. Il permesso concesso da Heleno è per questo considerato un gesto senza precedenti dal Consiglio di difesa nazionale. (segue) (Brb)