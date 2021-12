Perù: partito Perù Libre annuncia voto contro mozione di impeachment a Castillo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in previsione di una eventualità come questa, il governo di Castillo aveva presentato ad ottobre un progetto di riforma costituzionale per abolire la possibilità di destituire il presidente per "incapacità morale". Si tratta della causa con cui il Parlamento nel 2020 ha rimosso dall'incarico l'ex presidente Martin Vizcarra nel 2020, e che l'attuale esecutivo ritiene fonte di instabilità politica. "Il paese ha bisogno di stabilità, il nuovo gabinetto mira a questo obiettivo e cerca un dialogo democratico per un adeguato equilibrio dei poteri", aveva dichiarato il premier Mirtha Vasquez presentando il progetto alle Camere. Il progetto, poi bocciato dal Congresso, prevedeva di limitare anche la possibilità di presentare mozioni di censura nei confronti di membri del gabinetto circoscrivendo le motivazioni esclusivamente a fatti relativi all'attività di governo. (segue) (Brb)