Argentina: governo presenta progetto di riforma del Csm

- Il governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato la presentazione in Parlamento di un progetto di riforma del Consiglio superiore della Magistratura "con l'obiettivo di garantire l'indipendenza della giustizia e recuperare la fiducia dell'opinione pubblica". Lo ha reso noto il portavoce della presidenza, Gabriela Cerruti, in una conferenza stampa dove ha sottolineato che l'iniziativa è in linea con quanto aveva annunciato lo stesso presidente Fernandez il primo marzo nel suo discorso alle Camere in occasione dell'inaugurazione dell'anno legislativo. In quell'occasione il capo di Stato aveva parlato della necessità di "spoliticizzare" il Csm e aveva affermato che "la Giustizia è in crisi". Secondo quanto ha precisato Cerruti, il testo che verrà presentato in Senato propone aumentare il numero di membri del Consiglio dagli attuali 13 a 17, aggiungendo un giudice, due avvocati, e due rappresentanti del settore accademico o scientifico. (segue) (Abu)