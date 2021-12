Usa-Cina: Chaillan (ex Pentagono), siamo in guerra con Pechino, ma non lo sappiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “in guerra con la Cina, soltanto non lo sappiamo ancora”. È quanto affermato da Nicolas Chaillan, già direttore per i Software dell'aeronautica presso il dipartimento della Difesa degli Usa. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Chaillan ha evidenziato che le maggiori aziende tecnologiche, Apple, Google o Microsoft, sono statunitensi. Tuttavia, gli Usa “stanno perdendo la corsa alle tecnologie future come l'intelligenza artificiale o la sicurezza informatica”. Inoltre, la cooperazione tra le Forze armate del Paese e queste imprese “non funziona”, poiché vi è “un muro” tra i militari e le società informatiche, con i primi che provano “molta sfiducia” per Google, Microsoft o Apple. Questa posizione è alimentata anche dall'assunzione di tecnici cinesi da parte delle imprese. Secondo Chaillan, il governo degli Stati Uniti non è nemmeno a “livello di scuola materna” sul piano della tecnologia. È vero che gli Usa spendono il triplo della Cina in armamenti, ma i fondi vengono impiegati “in modo improprio, con burocrazia e regolamenti che ostacolano riforme urgenti”. In questa maniera, ha avvertito Chaillan, “Stiamo permettendo alla Cina non soltanto di recuperare il ritardo in aree come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e l'uso di software innovativi, ma anche di essere leader nel settore”. (Geb)