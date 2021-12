Usa: Biden, abbassamento prezzi farmaci non deve essere questione di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che abbassare i prezzi "oltraggiosamente alti" pagati dagli statunitensi per i farmaci su prescrizione non può essere una questione di parte, cioè un tema lasciato in balia delle divisioni politiche. "Non è una questione di parte. Al diabete, all’Alzheimer e al cancro non interessa se sei un democratico o un repubblicano", ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca chiedendo al Senato di approvare in tempi brevi il pacchetto di stimolo dedicato a welfare e lotta al cambiamento climatico.(Nys)