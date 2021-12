Usa: autorità indagano sulla creazione del nuovo social di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi, in particolare la Securities and exchange commission (Sec) - l'ente federale preposto alla vigilanza della borsa valori – stanno effettuando verifiche su “Truth” (“verità”), il social network di cui l’ex presidente Donald Trump ha annunciato il lancio sul mercato per i prossimi mesi. Lo scrive il “Wall Street Journal”, precisando che i federali si stanno concentrando in particolare sulla prevista fusione tra il Trump Media Technology Group e la Digital World Acquisition Corporation, operazione propedeutica alla nascita della nuova piattaforma. Le due società nei giorni scorsi hanno annunciato che investitori istituzionali hanno promesso di versare un miliardo di dollari per la start-up con Trump vuole lanciare all'inizio del prossimo anno il nuovo social. L’ex inquilino della Casa Bianca è stato bandito dalle principali piattaforme social al mondo – Twitter, Facebook, Instagram – dopo la rivolta al Campidoglio del 6 gennaio scorso.(Nys)