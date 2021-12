Brasile: autorità regolazione mercato apre indagine su Petrobras dopo intervista Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole del Cvm determinano la comunicazione al mercato di qualsiasi "atto o fatto materiale" che possa avere un'influenza "considerevole" sulla quotazione delle azioni o sulla decisione di acquistare e vendere un titolo. In caso di fuga di informazioni, "anche se la fonte non è la società, le informazioni devono essere tempestivamente comunicate al mercato dall'addetto alle relazioni con gli investitori. In caso di silenzio, tale obbligo ricade sui titolari o amministratori che hanno accesso alle informazioni". In questo caso la Cvm dovrà determinare se la Petrobras ha fornito informazioni privilegiate in merito alle decisioni sui prezzi da adottare nei prossimi giorni al presidente Bolsonaro senza tuttavia comunicarlo al mercato. In questo caso se dovessero essere riscontrare irregolarità il processo amministrativo potrebbe trasferirsi nelle aule di giustizia. Il titolo Petrobras (PETR4.SA) ha chiuso la sessioni di contrattazioni di oggi a +0,35 per cento a 28,86 real. (Brb)