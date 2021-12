Expo 2020: la regione Campania presenta "Ecosistema digitale per la cultura" e "Procida capitale della cultura 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portale immersivo con itinerari guidati, multimediali e 3D che racchiuda tutto il patrimonio culturale, museale ed espositivo della regione Campania: è "l'ecosistema digitale per la cultura", presentato oggi, 6 dicembre, all’Expo di Dubai durante l’evento "Digital ecosystem of culture: protecting the past to build the future" in occasione della settimana dedicata alle bellezze, alla cultura e alle imprese campane. "Non si tratta di un progetto, ma di un programma che - ha spiegato Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali ed il Turismo della regione Campania - si rivolge a studenti, visitatori, cittadini, imprese, bibliotecari, attivisti. Abbiamo voluto sintetizzare all'interno di questo grande ecosistema tutto il nostro ambito culturale, dal bibliografico allo storico-artistico, dall'attivistico al cinematografico, dallo spettacolo dal vivo alla lirica. L'investimento - ricorda Romano - è stato di circa 30 milioni di euro ed è servito per creare una piattaforma, un unicum che raccoglie oltre diecimila schede di catalogo e oltre 46mila nuove schede, per gli operatori che necessitano di approfondire la conoscenza delle nostre collezioni". E ancora: "Oltre un milione di pagine di libri antichi, oltre 900mila carte e documenti di archivio, foto, video, audio, dischi in vinile antichi, ricostruzioni in 3D". "Una sorta di macchina del tempo con ricostruzioni storiche geo-localizzate - ha specificato Carmine Romano, responsabile della digitalizzazione del Museo Capodimonte - un lavoro immenso fatto per la maggior parte durante il periodo del Covid che ha impegnato una grande squadra di professionisti". "L’inizio del cambiamento per conoscere, scoprire e riscoprire il nostro Patrimonio", l’ha definito Sylvain Bellenger, direttore del Museo e del Bosco Capodimonte, che però ha messo in guardia i futuri fruitori del portale: "Con la tecnologia si possono tradurre le collezioni, l’architettura, il bosco, enorme, con il suo museo della Botanica; ma non si possono tradurre le emozioni: per questo, per provare emozioni autentiche, si deve venire in Campania e si devono visitare i nostri musei". (segue) (Com)