Expo 2020: la regione Campania presenta "Ecosistema digitale per la cultura" e "Procida capitale della cultura 2022" (3)

- Numerosissime le testimonianze dei direttori e dei responsabili delle diverse realtà espositive campane: la presidente del Museo Madre Angela Tecce ha spiegato come si coniughi la storia più antica della città di Napoli con lo sguardo alla contemporaneità che offre il Madre, Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico, in collegamento da Napoli, ha mostrato a Dubai le collezioni che ospita, dalla statuaria antica alle antichità vesuviane; sempre in collegamento dall’Italia, Alessio Vlad, direttore artistico del Festival di Ravello ha lasciato spazio alla musica, mentre Fabio Pagano, il direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei ha scelto di raccontare l’assoluta unicità della "Pompei sommersa", il Parco sommerso di Baia, "un luogo di archeologia prepotente in cui la bellezza si era concentrata sotto forma di ville, palazzi e stabilimenti termali, dove molte persone importanti del mondo antico avevano scelto di vivere o di passare le vacanze. A causa del bradisismo, 200 metri di costa sono stati abbandonati dalla terra e conquistati dal mare e per vedere quelle storie sotto forma di muri, mosaici e statue bisogna immergersi, o con le bombole oppure con speciali imbarcazioni dalle chiglie trasparenti, che permettono immersioni nel tempo, in uno spazio assolutamente particolare". (segue) (Com)