Germania: Sassonia, polizia ferma diverse marce contro misure anti-Covid

- La polizia della Sassonia ha fermato diverse marce tenute nel Land dagli oppositori delle misure attuate in Germania per il contrasto alla pandemia di Covid-19. In particolare, a Bautzen, circa 350 dimostranti si stavano dirigendo verso il centro della città quando sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno identificato 30 persone. Altre manifestazioni sono state sciolte a Freiberg e Chemnitz, dove gli agenti hanno effettuato identificazioni e denunce per reati amministrativi. La normativa anticontagio in vigore in Sassonia consente incontri in pubblico con un massimo di dieci partecipanti, obbligo violato dai dimostranti. Nell'intenzione degli organizzatori delle marce, le mobilitazioni intendevano rappresentare una protesta contro la proclamazione della situazione epidemica nel Land, decisa oggi dal parlamento di Dresda. La polizia ha disposto un ingente dispositivo di sicurezza intorno all'assemblea legislativa, presso cui si sono radunati circa 50 manifestanti non autorizzati. La dimostrazione è stata sciolta dalle forze dell'ordine, che hanno avviato procedimenti amministrativi a carico dei partecipanti. Da tempo, in Sassonia come in Turingia, gli oppositori delle restrizioni per il contenimento del coronavirus tengono manifestazioni e marce, anche presso le abitazioni degli esponenti politici del Land. In più occasioni, è stato accertato che le dimostrazioni sono state organizzate dall'estrema destra o ne hanno visto la partecipazione. (Geb)