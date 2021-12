Usa-Ucraina: media, segretario di Stato Blinken a colloquio con presidente Zelensky (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Intelligence statunitense ha scoperto che la Russia starebbe pianificando una vasta offensiva su più fronti contro l'Ucraina per l'inizio del 2022, con il coinvolgimento di 175 mila militari. E' quanto riferito dal quotidiano "Washington Post", dopo aver preso visione di un documento dell'Intelligence Usa. La rivelazione avviene in un contesto di tensioni crescenti tra Mosca e Washington in relazione alla situazione ai confini dell'Ucraina, mentre martedì si terrà un colloquio diretto tra Putin e Biden per evitare un'ulteriore escalation delle tensioni. "I russi pianificano un'offensiva militare contro l'Ucraina all'inizio del 2022 con un dispiegamento di forze pari al doppio di quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante l'esercitazione della Russia vicino ai confini dell'Ucraina", ha dichiarato un rappresentante dell'amministrazione presidenziale Usa sotto anonimato citato dal "Washington Post". "Il piano include spostamenti estensivi di 100 battaglioni dei gruppi tattici, con 175 mila soldati", ha aggiunto la fonte. (segue) (Nys)