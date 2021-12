Milano: entrano in un appartamento in via Romano con una motosega e uccidono 82enne,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco fa a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un'abitazione al 7° piano di un condominio di Via Giulio Romano dove è stato trovato il cadavere di un uomo classe 1939, celibe, incensurato. Da una prima ricostruzione, ignoti si sono introdotti nell'appartamento praticando un foro nella porta di ingresso con una motosega e hanno colpito l'uomo con un'arma da taglio, procurandogli diverse ferite anche con la motosega, abbandonando quest'ultima e due coltelli da cucina sul pavimento prima di darsi alla fuga. Rilievi e indagini in corso da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano (Rem)