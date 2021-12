Expo 2020: la regione Campania presenta "Ecosistema digitale per la cultura" e "Procida capitale della cultura 2022" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' d’accordo anche Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives- Mav Ercolano: "Durante i lunghi mesi di pandemia e lockdown abbiamo sperimentato le visite virtuali a pagamento, e sono state un successo: ma non sono sostitutive di quelle reali, al contrario, hanno invogliato a venire a visitare Pompei ed Ercolano non appena possibile. Come dico sempre - ha proseguito Vicinanza - quando si va a visitarle, sarebbe necessario passare prima per il museo archeologico virtuale per capire com'erano splendide e com'erano strutturate queste due incredibili città, e poi immergersi nel percorso del parco archeologico. Se il rischio del digitale è quello di travalicare la realtà stessa - ha sottolineato Vicinanza - noi cerchiamo di essere il più possibile scientifici e rigorosi: abbiamo scelto di evitare l''effetto wow', l'effetto speciale hollywoodiano che sarebbe così facile da ottenere. Nel campo culturale, il digitale deve essere il più possibile fedele alla ricostruzione dei luoghi. Le nostre ricostruzioni, da quella del teatro antico a quella di Villa dei Papiri, che è ancora sottoterra, e tutte quelle del resto delle città, sono validate dagli archeologi. È possibile far rivivere Pompei ed Ercolano, due città distrutte più di mille anni fa? Noi ci proviamo". (segue) (Com)