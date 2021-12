Expo 2020: la regione Campania presenta "Ecosistema digitale per la cultura" e "Procida capitale della cultura 2022" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se però si parla di Campania e di Cultura, non si può non dare spazio a Procida, che l’anno prossimo sarà capitale italiana della cultura, nominata dal National Geographic come uno dei 25 luoghi da visitare. "Nell'epoca in cui tutto è proiettato al digitale - spiega Agostino Riitano, direttore di "Procida capitale della cultura 2022" - Procida nasce, al contrario, in un ecosistema prettamente culturale. Lo slogan che abbiamo scelto è 'la cultura non isola', e per la sua candidatura abbiamo messo al centro la cultura come legame, non come intrattenimento: il legame tra persone che, in quanto abitanti di un'isola, sono tradizionalmente isolate. L'isola, infatti, poneva un tema di riflessione importante: l'insularità che cerca di costruire relazioni come fossero arcipelaghi. Non si tratterà di un grande evento - continua Riitano - ma di una politica pubblica di cultura locale che sarà incentrata su legame e lontananza, ritorno e partenza". Il 22 gennaio 2022 "partirà dunque il nostro programma culturale, 330 giorni di programmazione, 150 eventi, più di 350 artisti che vengono da 45 Paesi del mondo e quattro filoni principali: agenti critici del cambiamento, industrie culturali creative, rapporto tra processi e di trasformazione urbana e innovazione social, turismo: chi arriva, chi ospita e chi vuole tornare". (Com)