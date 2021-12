Usa: riparte oggi "Restate in Messico", il piano per i migranti dell'era Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti fa ripartire oggi il programma di gestione dei flussi migratori noto con il nome "Restate in Messico", strumento varato dall'epoca del governo di Donald Trump, che richiede ad alcuni migranti diretti oltre il confine statunitense di attendere alla frontiera finché le autorità non esaminano le loro richieste di asilo. La misura era stata revocata dal presidente Joe Biden, poco dopo il suo arrivo alla Casa Bianca, ma ripristinata a seguito di una sentenza della corte federale del Texas, che aveva definito "illegale" la decisione di Washington. Il programma torna in vigore grazie al necessario accordo fornito dal Messico, e con modalità che secondo il dipartimento di Sicurezza Usa sono più garantiste per i migranti, tesi peraltro contrastata dalle organizzazioni a difesa dei diritti umani. Il tema è da tempo centrale nell'agenda politica bilaterale. Da ultimo, Messico e usa hanno trovato un accordo per sviluppare nei paesi centroamericani, da cui viene il grosso dei flussi migratori, il programma "Seminando opportunità", strategia caldeggiata dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, per incidere sulle cause del fenomeno (disparità economiche e povertà) piuttosto che sul suo contenimento. (Nys)