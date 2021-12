Brasile: governo autorizza sette progetti di estrazione dell'oro in aree indigene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Heleno, in qualità di segretario esecutivo del Consiglio di difesa, oltre a essere uno dei principali consiglieri del governo di Jair Bolsonaro su questioni relative alla sovranità e alla difesa, ha anche la responsabilità di fornire l'approvazione a progetti minerari nelle regioni di confine. Il governo Bolsonaro ha incoraggiato l'avanzata dell'estrazione mineraria nelle regioni amazzoniche, che ha causato una crisi socio-ambientale nelle terre indigene. Secondo quanto rivelato da "Folha", Heleno ha concesso, dal 2019, 81 autorizzazioni in Amazzonia, tra licenze per la ricerca e licenze per l'estrazione di minerali. Solo nel 2021 i nulla osta concessi sono stati già 45 assensi. Il totale dei permessi è il più grande dall'anno 2013, e dovrebbe aumentare fino alla fine di quest'anno. Dall'inizio dell'amministrazione Bolsonaro il consenso all''attività estrattiva interessa un'area di 587mila ettari. Solo i sette progetti nella regione di Sao Gabriel da Cachoeira si espandono su 12,7 mila ettari. (Brb)