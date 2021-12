© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto agronomico mediterraneo (Ciheam), insieme all'Ara Pacis Initiatives for Peacehanno ospitato a Bari una delegazione tecnica dal sud di Libia per discutere di programmi congiunti italo-libici per rafforzare l'agricoltura e l'agroindustria nella regione del Fezzan, compresa la riabilitazione di un pastificio a Sebha. (Lit)