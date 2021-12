Ricerca: Giorgio Parisi riceve il Nobel per la Fisica, lungo applauso alla Sapienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Svezia a Roma, Jan Bjorklund, aprendo la cerimonia di conferimento, ha voluto rimarcare che l'Università Sapienza è il posto migliore "per consegnare il Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, l'università dove ha fatto tanta ricerca e dove è docente". Infine, l'ambasciatore ha ringraziato la Sapienza per la collaborazione. A causa della pandemia, infatti, la storica cerimonia dell'Accademia di Svezia a Stoccolma è stata sospesa e ogni Nobel riceve la medaglia nel proprio Paese. Una volta assegnate tutte le medaglie ai Nobel 2021, l'Accademia di Svezia terrà comunque una cerimonia, il 10 dicembre, in cui celebrerà tutti gli insigniti mostrando le immagini dell'assegnazione di tutti diplomi. (segue) (Rer)