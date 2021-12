Ricerca: Giorgio Parisi riceve il Nobel per la Fisica, lungo applauso alla Sapienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- "In questa giornata la comunità accademica ringrazia Giorgio Parisi per il suo impegno, per la sua dedizione e per il suo genio, che ha deciso di mettere a servizio della Sapienza, del nostro Paese e di tutta la comunità internazionale. A Giorgio Parisi va il merito di aver creduto nell'università italiana", ha detto nel suo intervento la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. "Il governo è fiero e orgoglioso di questa assegnazione - ha aggiunto la ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa -. Un premio che non riconosce solo un merito scientifico ma anche quello dell'uso della scienza come ponte di pace - ha detto la ministra -. Le nuove scoperte hanno senso solo se migliorano le condizioni di vita, e non le peggiorano". Messa ha ricordato che il giorno della notizia gli studenti hanno accolto Parisi "come un vero eroe. E questo è l'aspetto più importante. Noi non vogliamo solo fare scienza - sottolineato la ministra- ma vogliamo trasmettere questo entusiasmo ai giovani e fare in modo che i migliori fruitori siano le nuove generazioni. Il Premio Nobel è un riconoscimento che premia la libertà della ricerca", ha aggiunto Messa, ringraziando, ancora una volta, Giorgio Parisi "per il prestigio che ha portato al nostro Paese e alla scienza italiana". (segue) (Rer)