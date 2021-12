Ricerca: Giorgio Parisi riceve il Nobel per la Fisica, lungo applauso alla Sapienza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tenuto a sottolineare che "Giorgio Parisi da' lustro alla nostra comunità e al nostro Paese: è riuscito a comprendere sistemi complessi e a mettere ordine nel disordine e la sua teoria permette di estrarre informazioni rilevanti, anche dai sistemi che, apparentemente un ordine non ce l'hanno. E' una teoria che si applica a moltissimi ambiti: dalla fisica alla biologia, dalle neoruscienze allo studio dei cambiamenti climatici e probabilmente, nel futuro, vedremo la sua attuazione in scenari ancora diversi. Ad esempio gli strumenti della teoria dei sistemi disordinati potrebbero applicarsi anche ad un sistema altamente disordinato, come il traffico di Roma - si augura Gualtieri -. Roma è fortunata ad avere uno scienziato dal calibro di Giorgio Parisi, che ha trascorso qui tutta la carriera scientifica e che ha accettato di far parte del costituendo Comitato scientifico di Roma e di esserne il presidente onorario. Un motivo di orgoglio per tutti noi - ha sottolineato il sindaco -. Forse mai come in questo momento storico, l'italia ha bisogno delle sue Università, del sapere e della ricerca, per vincere le sfide che abbiamo di fronte. Questo premio, ci auguriamo, possa essere di ulteriore stimolo a riconoscere l'importanza della centralità della scienza, del metodo scientifico e di investire nella ricerca", ha concluso. (Rer)