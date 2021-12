Quirinale: Conte, parteciperò da protagonista a elezione presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'elezione del capo dello Stato "non credo che la mia presenza in Parlamento debba essere necessaria. Questo non mi impedirà di partecipare da protagonista all'elezione del presidente della Repubblica. Sono il leader della forza politica di maggioranza relativa". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa alla Camera riguardante i comitati politici del M5s. (Rin)