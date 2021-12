Vaccino: Zaia (Veneto), oggi ho fatto la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo un appello ai cittadini, pur rispettando la scelta volontaria, di valutare fino in fondo l'opportunità della vaccinazione. Io oggi ho fatto anche la terza dose". Lo ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia, a Radio 105. Sull'andamento dei controlli sui Green pass in Veneto, Zaia ha sottolineato un "bug rispetto agli studenti. Tu non puoi pensare che lo studente che sta andando a scuola, dove può entrare senza il super green pass, il pullman non lo possa prendere perché serve il super green pass". (Rin)