M5s: ecco le figure proposte da Conte per i comitati

21 luglio 2021

- Il rinnovo del Movimento cinque stelle è in atto. Nei prossimi giorni l’Assemblea degli iscritti al M5s sarà chiamata a esprimere il proprio parere sui coordinatori e componenti dei comitati previsti nell’articolo 14 dello Statuto. La funzione di ogni Comitato è di fondamentale importanza per la riuscita e l’affermazione dei principi contenuti nella Carta dei valori. Lo si legge in un post sul blog delle Stelle. Ciascun comitato, infatti, nelle materie di propria competenza, dovrà contribuire all’azione politica del Movimento cinque stelle attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri. In questo modo il Consiglio nazionale potrà essere coadiuvato e i comitati saranno chiamati ad agevolare una sintesi politica unitaria, coltivando un costante dialogo con gli organi politici ed istituzionali di qualsiasi livello centrale e territoriale del Movimento cinque stelle che hanno competenze sovrapponibili per materia, favorendo un dialogo continuo con essi. Nello specifico parliamo di comitato nazionale progetti, comitato per la formazione e l’aggiornamento, comitato per i rapporti europei e internazionali e comitato per i rapporti territoriali. Ogni comitato sarà composto da cinque membri. Queste le figure proposte da Giuseppe Conte per il ruolo di coordinatore/coordinatrice e di componente dei suddetti comitati: comitato nazionale progetti. Gianluca Perilli (coordinatore), Gianluca Castaldi, Sebastiano Cubeddu, Filomena Maggino e Sabrina Ricciardi; comitato per la formazione e l’aggiornamento. Chiara Appendino (coordinatrice), Barbara Floridia, Giuseppe L’Abbate, Domenico Surdi e Manuel Tuzi; comitato per i rapporti europei e internazionali. Fabio Massimo Castaldo (coordinatore), Laura Agea, Iolanda Di Stasio, Manlio Di Stefano e Filippo Scerra; comitato per i rapporti territoriali. Alfonso Bonafede (coordinatore), Francesco D’Uva, Sabrina De Carlo, Mariassunta “Susy” Matrisciano e Francesco Silvestri. (segue) (Rin)