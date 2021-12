Piemonte: Cirio su minacce a Fedriga, assurdo difendersi da chi ha perso rispetto e buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' assurdo dover difendere se stessi e i propri cittadini non solo da questo virus, ma anche da chi nella pandemia ha perso completamente di vista il buonsenso, il rispetto per gli altri e il senso di responsabilità. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando le minacce al presidente del Friuli-Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga. "Conoscendo il presidente Fedriga so che non c’è intimidazione che possa distoglierlo dall’impegno che quotidianamente porta avanti, anche a nome di tutti noi governatori, sulla campagna vaccinale", ha concluso (Rpi)