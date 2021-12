Covid: Zaia (Veneto), 83 per cento in terapia intensiva non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi nonostante le minacce stiamo andando bene, abbiamo l’86 per cento dei veneti che si sono vaccinati, abbiamo un quarto dei ricoverati rispetto all'anno scorso a parità di contagiati quotidiani. Il che vuol dire che i vaccini stanno funzionando. L’83 per cento dei ricoverati in Veneto in terapia intensiva non sono vaccinati, il 55 per cento dei ricoverati in corsia non sono vaccinati". Lo ha rivelato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a Radio 105. (Rin)