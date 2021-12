Trasporto aereo: Antitrust avvia procedura sanzioni per Volotea e Blue Panorama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha riscontrato pratiche commerciali "scorrette e omissive" da parte delle compagnie aeree Volotea e Blue Panorama in ordine al rilascio dei voucher e alla possibilità di ottenere il rimborso in denaro del costo del biglietto aereo a seguito delle cancellazioni post-Covid, decidendo di avviare le procedure per un'eventuale multa da 10.000 a cinque milioni di euro. Lo si legge nel Bollettino settimanale dell'Antitrust. Le società avranno un mese per far pervenire scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti, e il procedimento dovrà concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. (Rin)