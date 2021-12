Centrosinistra: Conte, da Renzi e Calenda uscite saccenti e sguaiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando uno vede certe uscite saccenti, ed anche un po' sguaiate, è inevitabile prendere atto che il campo largo rischi di diventare un campo di battaglia. Non mi sembra che con questi atteggiamenti ci siano i presupposti per una collaborazione così larga. E' un ulteriore elemento che va ad aggiungersi ad una serie di posizioni politiche e uscite quanto meno improvvide". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa alla Camera riguardante i comitati politici del M5s. Il riferimento è alle ultime dichiarazioni del leader di Italia viva, Matteo Renzi, e di quello di Azione, Carlo Calenda, sulla candidatura, poi tramontata, del presidente pentastellato alle elezioni suppletive a Roma. (Rin)