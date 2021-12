© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni si riunirà in seduta straordinaria giovedì 9 dicembre, alle 12, per un incontro con il presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione europea Apostolos Tzitzikostas. Verranno approfonditi i temi del ruolo delle Regioni nel Pnrr e della Conferenza per il Futuro dell'Europa. (Rin)