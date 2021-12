Milano: Sala, da Arcivescovo un abbraccio alla città, passaggio su lungimiranza il più significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi l'Arcivescovo ci ha detto che si può essere fieri continuando a essere gentili, morbidi. Bisogna avere le idee chiare in questo momento storico, però ha ragione: la gentilezza è un carattere che va preservato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando con i giornalisti il “discorso alla città” pronunciato dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in occasione della celebrazione di Sant'Ambrogio.” Credo che questo discorso sia stato un abbraccio alla città”, ha proseguito Sala, sottolineando che “di tutti i passaggi, quello sulla lungimiranza sia forse il più significativo: essere lungimiranti non vuol dire solamente guardare al lungo termine, ma capire prima dove si andrà per poter aiutare di più”. (Rem)