Qatar-Turchia: ministro Esteri Al Thani, piena fiducia in economia turca

- Il Qatar farà del suo meglio per sostenere la Turchia nell’attuale situazione economia e ha “piena fiducia nell’economia turca che poggia su solide basi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, organizzata a Doha in occasione della visita di Stato del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.Nella conferenza stampa, Al Thani ha inoltre ribadito che Doha e Ankara continueranno a lavorare insieme per migliorare gli sforzi umanitari ed economici in Afghanistan e per garantire che l'aeroporto internazionale di Kabul continui funzionare. La visita di Erdogan che ha preso il via oggi a Doha si concluderà domani con la firma di almeno 12 accordi in vari campi tra cui militare, sanità, turismo e dell'istruzione, secondo quanto riferisce l’emittente satellitare qatariota “Al Jazeera”. Durante la conferenza stampa, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu ha affermato che la Turchia sta cercando di lavorare per "la pace e la stabilità" in Afghanistan, esortando la comunità internazionale a impegnarsi nel dialogo con i talebani e invitandoli a "differenziare" tra il lato politico e quello umanitario. "Questo è ciò che abbiamo fatto poiché gli afgani hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria", ha affermato, aggiungendo che la Turchia sta cooperando con il Qatar per offrire assistenza umanitaria e garantire che l'aeroporto di Kabul rimanga aperto.(Res)