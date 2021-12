M5s: D’Uva, un onore nomina in Comitato per rapporti con territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me è un onore essere stato individuato dal presidente Giuseppe Conte come componente del Comitato per i rapporti territoriali del Movimento cinque stelle. Un atto di fiducia che Conte ha accordato a me e ai colleghi Sabrina De Carlo, Susy Matrisciano e Francesco Silvestri sotto la guida di Alfonso Bonafede". A dichiararlo in una nota è il deputato questore Francesco D’Uva. Il M5s "è stato, da sempre, in prima linea sui territori, nelle piazze, tra la gente. L’ascolto dei cittadini ha rappresentato sin dalle origini la via maestra della nostra azione politica. Un impegno concreto che dobbiamo continuare a onorare, ogni giorno, al fianco dei singoli, dei nostri attivisti e degli amministratori locali: solo così possiamo comprendere pienamente i bisogni della comunità e i problemi cui fornire risposte necessarie. Con il Comitato, insieme ai miei compagni di viaggio, porteremo avanti questo impegno. E lo faremo con lo sguardo puntato al futuro. Oggi il Movimento cinque stelle si sta dotando di una struttura attraverso la quale possiamo continuare a crescere, insieme. Il 9 e il 10 dicembre toccherà agli iscritti esprimere le loro posizioni sia sulla proposta di nomina dei Vicepresidenti sia sull'istituzione dei Comitati e dei loro componenti. Con le radici ben salde sui territori, potremo davvero toccare le stelle", conclude D'Uva. (Com)