Ricerca: nobel Parisi, premio sia utile per capire importanza scienza, lo dedico al mio maestro Cabibbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Nobel 2021 per la fisica è stato consegnato al fisico Giorgio Parisi dall'ambasciatore di Svezia in Roma Jan Björklund. La cerimonia si è svolta nell'Aula magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". "Ringrazio tutti per questa bellissima medaglia, spero che sia in qualche modo anche utile all'Italia per sottolineare l'importanza della scienza nel nostro Paese", ha detto Giorgio Parisi, appena ricevuta la medaglia del Nobel. Parisi ha ringraziato, inoltre, la Fondazione Nobel "per la compagnia prestigiosissima con la quale sono stato premiato, con climatologi che hanno messo in guardia sui pericoli del cambiamento climatico", ha sottolineato riferendosi agli altri due vincitori, Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. "Vorrei dedicare questo Premio Nobel al mio maestro Nicola Cabibbo che mi ha trasmesso non solo le conoscenze scientifiche ma anche l'amore per la scienza", ha concluso. (Rer)