Legge Bilancio: Bombardieri (Uil), battaglia fino in fondo con sciopero generale

- Le battaglie "si possono anche perdere ma nessuno ci perdonerà per non averle fatte fino in fondo", scrive su Twitter Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil che, sulla legge di Bilancio, con la Cgil di Landini, ha proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre quattro città. (Rin)