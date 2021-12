Ue: commissaria Dalli, nessuno vuole cancellare Natale, anche Papa sa che inclusione è essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno della Commissione europea intende cancellare il Natale e l'obiettivo del documento sulle Linee guida sulla comunicazione inclusiva è quello di garantire l'inclusione di tutti nella società. Anche il Papa sa che l'inclusione è essenziale. Lo ha detto la commissaria europea per l'Uguaglianza, Helena Dalli, rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo il Consiglio occupazione e Politiche sociali dell'Unione europea. "Nessuno della mia squadra vuole cancellare il Natale. Questo documento contiene linee guida sull'inclusione, sull'abbracciare la diversità ed è un documento in lavorazione, un documento vivo", ha spiegato la commissaria. "E' stato criticato, noi ascoltiamo le critiche", ha detto Dalli. "Apprezzo molto il dialogo sociale ed è importante che continuiamo ad avere questo dialogo e a vedere come possiamo migliorare questo documento. Sono certa che il Papa capisce che l'inclusione è essenziale e che nessuno deve essere escluso dalle società", ha sottolineato la commissaria. "Siate sicuri che questo è ciò che voglio fare. I commenti che sono stati fatti" al documento "non corrispondono alle intenzioni mie e del mio team", ha concluso.(Beb)