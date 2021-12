Legge Bilancio: Fratoianni, sciopero scelta giusta e coraggiosa di Cgil e Uil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Cgil e Uil di proclamare lo sciopero generale "è giusta e coraggiosa". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "La legge di Bilancio del governo Draghi non risponde alle emergenze più gravi del Paese a cominciare dalla disuguaglianza che continua a crescere con dimensioni e ritmi impressionanti. Sinistra Italiana - conclude Fratoianni - sarà al fianco delle mobilitazioni sindacali". (Com)