Roma: Mennuni (Fd'I), alberature priorità monitoraggio, messa in sicurezza e cura

- "La notizia del crollo di un albero a via dei Prati Fiscali evidenzia la necessità e l'urgenza di procedere in una azione capillare e veloce di monitoraggio delle alberature che a Roma sono state trascurate per troppi anni". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni, consigliere di Fd'I al Comune di Roma. "Proprio questa mattina nella prima riunione della Commissione Ambiente ho rappresentato come sia prioritario operare in tale direzione, per garantire la sicurezza della cittadinanza e la cura necessaria del nostro patrimonio arboreo - aggiunge Mennuni -. A tal fine ho chiesto che in Bilancio sia previsto un nuovo e cospicuo finanziamento per il monitoraggio e la potatura soprattutto delle alberature delle strade ad alta percorrenza e che da più tempo non sono state oggetto di manutenzione, ma anche di finanziare una massiccia campagna di cura dei Pinus Pinea dalla Toumaeyella parvicornis che attenta a troppe specie in ogni area della città. Questo per integrare e rendere più diffuso sul territorio il controllo del verde verticale e l'osservazione periodica delle alberature, in particolare delle più anziane. L'auspicio è di vedere immediatamente un cambio di passo su un ambito tanto rilevante per la qualità dell'aria e della vita a Roma", conclude la nota. (Com)