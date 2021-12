© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino a Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis per la morte di Martha. Con lei scompare una professionista apprezzata a livello internazionale, una donna solare e creativa che ha amava il cinema e ha saputo amare l'Italia". Lo afferma in una nota il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell'apprendere della scomparsa di Martha De Laurentiis. (Com)